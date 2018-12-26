Rusya/novak: Petrol Fiyatları 2019'un İlk Yarısında Daha İstikrarlı Olacak

Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak, 2018'in son çeyreğinde yüzde 30'dan fazla gerileyen petrol fiyatlarının 2019'un ilk 6 ayında daha istikrarlı gelişeceğini söyledi.

Rossiya-24 TV'de konuşan Novak, "Petrol fiyatlarındaki düşüş temel faktörler, makro ekonomi kaynaklı. Piyasa 2019'un ilk yarısında daha dengeli olacak. Fiyatlar daha istikrarlı seyir izleyecek" diye konuştu.

Novak, petrol fiyatlarının tartşılması için OPEC ile olağanüstü bir toplantı planlanmadığını da ekledi. - İstanbul

Kaynak: DHA