Rusya/Novak: OPEC+ toplantısı Mart ayından önce olabilir

04.02.2020 16:52 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:52

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyeleri ve Rusya ile diğer üretici ülkelerin oluşturduğu OPEC+ grubu toplantısının, coronavirüs etkisiyle fiyatların düşmesi ve ilgili gelişmeleri görüşmek üzere, önceden belirlenen Mart ayından önce yapılabileceğini söyledi.

Buna karşın, hazırlık toplantısının 14-15 Şubat tarihlerinde yapılması konusunun gündeme getirilmesi için henüz erken olduğunu da vurgulayan Novak, coronavirüs etkisiyle daha fazla fiyat düşüşlerini engellemek için, petrol üretimi kısıntısının daha da artırılıp-artırılmayacağı konusunda ise konuşmak istemediğin vurguladı.

Haftanın ilk günü çıkan haberlerde, Suudi Arabistan'ın coronavirüs salgını nedeniyle daha büyük üretim kısıntısı yapılmasının gündeme getirilmesini istediğine dikkat çekiliyordu.Haberlere göre. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Kralı Salman bin Abdulaziz Al Saud, küresel petrol piyasalarının istikrarını korumak için anlaştıkları da vurgulandı.Buna karşılık, küresel piyasalarda coronavirüsün etkisi açalmaya başlayınca, son günlerde büyük ölçüde düşün hampetrol fiyatlarının yönü yeniden yukarıya döndü. Küresel piyasaların yükselmesine bağlı olarak hampetrol fiyatları da yüzde 1.0'den çok değer kazandı.

Bu gelişmelerle birlikte, Brent hampetrolün varil fiyatı yüzde 1.47 ibi yüksek oranda artışla yeniden 55 dolar sınırını aşarak 55.26 dolara yükselirtken, Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 2.18'lik sıçramayla 51.19 dolara yükseldi.

Kaynak: DHA