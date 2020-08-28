Rusya, Norveç'e misilleme yaparak bir diplomatı sınır dışı etti Norveç'in casusluk yaptığı iddiasıyla bir Rus diplomatı sınır dışı etmesinden sonra Rusya da Norveçli bir diplomatı sınır dışı etti.

Norveç'in casusluk yaptığı iddiasıyla bir Rus diplomatı sınır dışı etmesinden sonra Rusya da Norveçli bir diplomatı sınır dışı etti.

19 Ağustos tarihinde Norveç Dışişleri Bakanlığı bir Rus diplomatın casusluk yaptığı gerekçesiyle sınır dışı edildiğini duyurdu. Norveç Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Trude Maaseide, Rus diplomat hakkında, "Diplomat olarak rolü ve statüsüyle bağdaşmayan eylemlerde bulundu" diyerek Rus diplomatın sınır dışı edildiğini duyurmasından sonra Rusya'dan da Norveç'e cevap gecikmedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Norveçli bir diplomatın sınır dışı edildiği ve 3 gün içinde diplomatın Rusya'yı terk etmesi gerektiği aktarıldı. Bakanlık açıklamasında diplomat ile ilgili kişisel bilgiler vermezken, henüz sınır dışı uygulaması ile ilgili gerekçe de duyurulmadı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA