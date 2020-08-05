Rusya'nın yerli çocukları helikopterlerle okullara götürülüyor
16 yaşındaki Veronika'nın bir hayali var: Polis memuru olmak.
05.08.2020 13:43 | Son Güncelleme: 05.08.2020 15:19
16 yaşındaki Veronika'nın bir hayali var: Polis memuru olmak. Bu hayalini gerçekleştirebilmek için çok uzak bir yerden gelip Sibirya'nın Russkinskaya kasabasındaki bir yatılı okulda eğitim alıyor. Veronika, helikopter dışında ulaşım imkanı olmayan Tayga'da yaşıyor. O ve arkadaşlarının okulda aldıkları eğitimde bir şey özellikle ön planda: Vatanseverlik.
Kaynak: DailyMotion.com