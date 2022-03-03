Rusya'nın yeni Hindistan Büyükelçisi: Yaptırımlar S-400 tedarikimize engel değil - Haberler

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Rusya'nın yeni Hindistan Büyükelçisi: Yaptırımlar S-400 tedarikimize engel değil

AA, Şeyma Uzundere - Güncel
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Rusya'nın yeni Hindistan Büyükelçisi: Yaptırımlar S-400 tedarikimize engel değil

Rusya'nın Hindistan'da göreve başlayacak büyükelçisi Denis Alipov, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların, Hindistan'a S-400 arzı sağlamaya yönelik bir engel oluşturmayacağını söyledi.

Rusya'nın Hindistan'da göreve başlayacak büyükelçisi Denis Alipov, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların, Hindistan'a S-400 arzı sağlamaya yönelik bir engel oluşturmayacağını söyledi.

NDTV'nin haberine göre, Alipov, Rusya'nın Ukrayna ile girdiği savaşa ve sonrasında ülkesine uygulanan yaptırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Batının art arda yaptırımlar uyguladığı bir süreçte, Hindistan'ın tarafsız bir tutum sergilemesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Alipov, Ukrayna'da mahsur kalan Hint vatandaşlarının tahliyesi için de destek verdiklerini ifade etti.

Alipov, "Hindistan ile stratejik ortaklarız. Birleşmiş Milletler'deki (BM) dengeli tutumundan dolayı Hindistan'a minnettarız. Hindistan bu krizin derinliğini anlıyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımların, Hindistan ile yapılan savunma anlaşmalarını olumsuz etkilemeyeceğini ileri süren Alipov, "Hindistan'a S-400 tedariki konusunda herhangi bir engel görmeyin, bu anlaşmaya engelsiz devam etmek için yollar var. Yaptırımlar, eski veya yeni, hiçbir şekilde araya giremez." dedi.

Hindistan ve Rusya arasında 2015'te S-400 füze sistemlerini satın alma anlaşması imzalanmış ve 2018'de 4,5 milyar dolarlık anlaşma tamamlanmıştı.

AA / Şeyma Uzundere - Güncel

Ukrayna, S 400, Rusya, India, Güncel, Haberler

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