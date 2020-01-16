Rusya'nın yeni başbakanı Mihail Mişustin oldu
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Rusya'nın yeni başbakanı Mihail Mişustin oldu

Rusya'da hükümetin istifa etmesinin ardından Duma Meclisinde yapılan oylama ile başbakan adaylığı kabul edilen Mihail Mişustin, Putin'in kararnameyi imzalamasının ardından Rusya'nın yeni başbakanı oldu.

16.01.2020 18:13 | Son Güncelleme: 16.01.2020 18:23
Rusya'nın yeni başbakanı Mihail Mişustin oldu

'da hükümetin istifa etmesinin ardından Duma Meclisinde yapılan oylama ile başbakan adaylığı kabul edilen Mihail Mişustin, Putin'in kararnameyi imzalamasının ardından Rusya'nın yeni başbakanı oldu.


Rusya Devlet Başkanı 'in yeni anayasa çağrısının ardından Dimitri Medvedev başbakanlığındaki Rusya hükümeti istifa etmişti. Sabah saatlerinde Mihail Mişustin'in başbakanlık adaylığının onaylamasının ardından Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da başbakanlık için oylama yapıldı. Gerçekleşen oylamada milletvekillerinin 383'ü olumlu yönde oy verirken, 41'i çekimser oy kullandı. Mişustin'in başbakanlığı konusunda red oyu kullanan milletvekili ise olmadı.


Yeni Başbakan Mihail Mişustin oldu


Duma'da gerçekleşen oylamanın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, meclisten geçen ilgili kararı onaylayarak Mihail Mişustin'i başbakanlık görevine atadı. Putin'in imzasıyla Mihail Mişustin, Rusya'nın yeni başbakanı oldu. - MOSKOVA

Kaynak: İHA
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