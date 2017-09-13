Rusya'nın Yarı Finaldeki Rakibi Sırbistan Oldu

Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçında Sırbistan, İtalya'yı 83-67 mağlup ederek yarı finale yükseldi ve Rusya'nın rakibi oldu.



Mücadelenin ilk çeyreği 18-17'lik Sırbistan üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci çeyrekte vites artıran Sırbistan, ilk yarıyı 44-33 önde kapattı.



Karşılaşmanın ikinci yarısında da oyun üstünlüğünü kaybetmeyen Sırbistan, sahadan 83-67 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.



Mücadelenin en skorer ismi attığı 22 sayıyla Sırp oyuncu Bogdan Bogdanovic olurken, İtalyan Marco Belinelli 18 sayı üretti.



Bu karşılaşmanın ardından yarı final eşleşmeleri ve program belli oldu:



14 Eylül Perşembe



21.30 İspanya - Slovenya



15 Eylül Cuma



21.30 Sırbistan - Rusya - İstanbul