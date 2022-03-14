Rusya'nın vurduğu Mikolayiv'de 2 kişi hayatını kaybetti - Haberler

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Rusya'nın vurduğu Mikolayiv'de 2 kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Rusya'nın vurduğu Mikolayiv'de 2 kişi hayatını kaybetti

Rusya'nın Ukrayna'nın Mikolayiv bölgesinde sivil yerleşim alanlarına yönelik bombardımanda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Rusya'nın Ukrayna'nın Mikolayiv bölgesinde sivil yerleşim alanlarına yönelik bombardımanda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Rusya'nın Ukrayna'nın Mikolayiv bölgesinde bulunan Snihurivka kentine yönelik saldırıda can kaybı açıklandı. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. 3'ü sivil, 7'si askeri personel 10 kişinin de yaralandığı kaydedilen açıklamada, yaralıların hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı. - KİEV

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Haberler

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