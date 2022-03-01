Kamu binaları füzeyle vuruldu, caddede seyreden araçlar isabet aldı

Caddeye isabet eden füze

Hasar gören araçlar

Kaçışmalar

HARKİV - Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları şiddetini artırıyor. Harkiv'de kamu binalarının da bulunduğu alana araçlar trafikte seyrettiği sırada atılan bomba hem binalarda hem de araçlarda büyük hasara neden oldu.