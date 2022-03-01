Kamu binaları füzeyle vuruldu, caddede seyreden araçlar isabet aldı - Haberler

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Kamu binaları füzeyle vuruldu, caddede seyreden araçlar isabet aldı

AA - Güncel
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Caddeye isabet eden füze Hasar gören araçlar Kaçışmalar HARKİV - Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları şiddetini artırıyor.

Caddeye isabet eden füze

Hasar gören araçlar

Kaçışmalar

HARKİV - Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları şiddetini artırıyor. Harkiv'de kamu binalarının da bulunduğu alana araçlar trafikte seyrettiği sırada atılan bomba hem binalarda hem de araçlarda büyük hasara neden oldu.

Kamu binaları füzeyle vuruldu, caddede seyreden araçlar isabet aldı

Kamu binaları füzeyle vuruldu, caddede seyreden araçlar isabet aldı

Kamu binaları füzeyle vuruldu, caddede seyreden araçlar isabet aldı

AA - Güncel

Ukrayna, Harkiv, Rusya, Füze, Güncel, Haberler

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