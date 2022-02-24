Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi - Harkov metrosunda bekleyen güvenlik güçleri - Haberler
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi - Harkov metrosunda bekleyen güvenlik güçleri

AA - Güncel
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Metro istasyonunda bekleyen güvenlik güçleri Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında başkent Kiev dahil bir çok kent vurulurken, Harkov metrosu içinde bekleyen güvenlik güçleri dikkat çekti.

Metro istasyonunda bekleyen güvenlik güçleri Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında başkent Kiev dahil bir çok kent vurulurken, Harkov metrosu içinde bekleyen güvenlik güçleri dikkat çekti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi - Harkov metrosunda bekleyen güvenlik güçleri

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi - Harkov metrosunda bekleyen güvenlik güçleri

AA - Güncel

Güvenlik güçleri, Ukrayna, Metro, Rusya, Güncel, Haberler

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