Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Tel Aviv'de protesto edildi
AA, Enes Canlı - Güncel
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Tel Aviv'de toplanan göstericilerden detay görüntü Protesto gösterisinden detaylar Göstericiler ellerinde Ukrayna bayrakları ve dövizler taşıması Göstericilerin dev Ukrayna bayrağı dalgalandırması TEL AVİV - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Tel Aviv kentinde protesto edildi.
Tel Aviv'de toplanan göstericilerden detay görüntü
Protesto gösterisinden detaylar
Göstericiler ellerinde Ukrayna bayrakları ve dövizler taşıması
Göstericilerin dev Ukrayna bayrağı dalgalandırması TEL AVİV - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Tel Aviv kentinde protesto edildi. Tel Aviv'de toplanan Ukraynalılar ve onlara destek veren İsrailliler, ellerinde Ukrayna bayrakları ve "Savaşa hayır", "Putin dur" yazılı dövizler taşıdı.