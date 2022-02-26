Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Tel Aviv'de protesto edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Tel Aviv'de protesto edildi

AA, Enes Canlı - Güncel
 - Güncelleme:

Tel Aviv'de toplanan göstericilerden detay görüntü Protesto gösterisinden detaylar Göstericiler ellerinde Ukrayna bayrakları ve dövizler taşıması Göstericilerin dev Ukrayna bayrağı dalgalandırması TEL AVİV - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Tel Aviv kentinde protesto edildi.

Tel Aviv'de toplanan göstericilerden detay görüntü

Protesto gösterisinden detaylar

Göstericiler ellerinde Ukrayna bayrakları ve dövizler taşıması

Göstericilerin dev Ukrayna bayrağı dalgalandırması TEL AVİV - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Tel Aviv kentinde protesto edildi. Tel Aviv'de toplanan Ukraynalılar ve onlara destek veren İsrailliler, ellerinde Ukrayna bayrakları ve "Savaşa hayır", "Putin dur" yazılı dövizler taşıdı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Tel Aviv'de protesto edildi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Tel Aviv'de protesto edildi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Tel Aviv'de protesto edildi

AA / Enes Canlı - Güncel

Protesto, Tel Aviv, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title