Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Mersin'de protesto edildi

MERSİN (AA) - Mersin'de yaşayan Ukrayna vatandaşları, Rusya'nın ülkelerine saldırısını protesto etti.

Mezitli ilçesindeki Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen Ukraynalılar, ellerinde döviz ve pankartlarla Rusya'nın saldırılarına tepki gösterdi.

Türk ve Ukrayna bayraklarıyla meydanda protestoya katılanlardan bazıları gözyaşlarına engel olamadı.

Grup adına konuşan Galina Veseluga, bu süreçte Ukrayna halkına destek olanlara teşekkür etti.

Ülkelerinde acı bir durumun yaşandığını dile getiren Veseluga, kadınların metroda zor şartlarda doğum yaptığını hatırlattı.

Çocukların savaşta hayatını kaybettiğini ifade eden Veseluga, şöyle konuştu:

"Savaşa hayır dememiz gerekiyor. Bu durumdan sadece Ukrayna değil birçok ülke etkilenecek. Harkiv'de neler oluyor, lütfen herkes durumu paylaşsın. Harkiv, 2. Dünya Savaşı durumuna gelmiş, hastaneler, havalimanları bombalanmış. Çok acı bir durum var. Kiev'de en büyük çocuk hastanesi bombalanmış, hiç çalışmayacak duruma gelmiş. Bu savaşın karşısında durmamız lazım. Türkiye'ye ve Türk halkına çok minnettarız. Bu acıları paylaştığı için Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Buradaki çoğu kişinin ailesi orada, yarı yolda kalıp gelemeyenler de var."

Veseluga, yardım kampanyası başlattıklarını belirterek, destek olmak isteyenlere çağrıda bulundu.

Protestoya katılan ve 25 yıldır Mersin'de yaşayan İrina Zengin de bu savaşın sadece Ukrayna'nın değil herkesin savaşı olduğunu söyledi.

Rus vatandaşı Aleksey Nikirov, "Rusya Putin değil, Putin Rusya değil. Savaşın hemen bitmesini çok istiyorum. Bize barış gerekli. Bütün dünyaya barış gerekiyor." dedi.

Sloganlarla Rusya'nın saldırılarını kınayan grup, Ukrayna milli marşını okuduktan sonra dağıldı.