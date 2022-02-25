Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Madrid'de protesto edildi

İspanya'nın başkenti Madrid'de binlerce kişi Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına karşı protesto gösterisi düzenledi.

Sol grupların çağrısıyla organize olan, koalisyon hükümetinin küçük ortakları Podemos ve Birleşik Sol partilerinin de destek verdiği, "Savaşa hayır, NATO'ya hayır" başlıklı gösteri Madrid'in merkezindeki Sol Meydanı'nda yapıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini protesto eden ve NATO'nun silahlanmasına karşı çıkan göstericiler, "Bir kez daha savaşa hayır", Sizin savaşınız bizim ölümümüz", "Ne Putin ne NATO", "Toplumumuz silahsızlanmalı" yazılı pankartlar taşıdı.

Meydanı dolduran binlerce İspanyol ve Madrid'de yaşayan Ukrayna vatandaşları hep bir ağızdan "Savaşa Hayır" sloganları attı.

Sivil toplum örgütü temsilcileri yaptıkları açıklamalarda, Rusya'dan askerlerini hemen Ukrayna topraklarından geri çekmesi ve NATO'dan da bölge ülkelerini silahlandırma politikasını sonlandırması talep edildi.

Bu arada Barselona, Sevilla, Granada, Coruna, Almeria ve Huelva gibi bazı İspanyol kentlerinde de küçük çaplı protesto gösterileri düzenlendi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına karşı gösteriler hafta sonu da devam edecek.