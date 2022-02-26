Yunanistan'da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına karşı gösteri yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yunanistan'da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına karşı gösteri yapıldı

AA, Ayhan Mehmet - Güncel
 - Güncelleme:

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı, Ukrayna vatandaşları tarafından protesto edildi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı, Ukrayna vatandaşları tarafından protesto edildi.

Rusya'nın Atina Büyükelçiliği önünde toplanan onlarca gösterici, "Katil Putin", "Ülkemi kurtarın katillerin elinden" ve "Hitler Putin" sloganları attı.

Göstericiler adına konuşan Yuliya Graneka adlı eylemci, 2022 yılında hala savaşların bulunduğuna inanmanın zor olduğunu söyleyerek, "Bu savaşın derhal durdurulması lazım. Masum insanlar ölüyor veya göç etmek zorunda kalıyor." dedi.

Ukrayna'nın barışçıl bir ülke olduğunu dile getiren Graneka, tüm Avrupa'nın Ukrayna'ya yardım etmesi gerektiğini kaydetti.

Yaklaşık iki saat süren gösteri olaysız sona erdi.

Yunanistan'da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına karşı gösteri yapıldı

Yunanistan'da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına karşı gösteri yapıldı

Yunanistan'da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına karşı gösteri yapıldı

AA / Ayhan Mehmet - Güncel

Yunanistan, Protesto, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title