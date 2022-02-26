Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı

Hasar gören askeri konvoy Rusya'nın başta başkent Kiev olmak üzere Ukrayna'ya saldırısı devam ederken, ülkenin güneyindeki Chaplinka bölgesinde Rusya ordusuna ait olduğu öne sürülen askeri konvoyun büyük ölçüde tahrip olduğu görüldü.

AA - Güncel Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Haberler