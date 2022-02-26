Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı - Haberler

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı

AA - Güncel
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Hasar gören askeri konvoy Rusya'nın başta başkent Kiev olmak üzere Ukrayna'ya saldırısı devam ederken, ülkenin güneyindeki Chaplinka bölgesinde Rusya ordusuna ait olduğu öne sürülen askeri konvoyun büyük ölçüde tahrip olduğu görüldü.

Hasar gören askeri konvoy Rusya'nın başta başkent Kiev olmak üzere Ukrayna'ya saldırısı devam ederken, ülkenin güneyindeki Chaplinka bölgesinde Rusya ordusuna ait olduğu öne sürülen askeri konvoyun büyük ölçüde tahrip olduğu görüldü.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı

AA - Güncel

Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Haberler

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