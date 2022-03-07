Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından ülkeden ayrılan sivillerin bir kısmı tren ile Polonya'nın Przemysl kentine gelmeye devam ediyor. Przemysl kentine gelenlerin bir kısmı tren değiştirerek Polonya'nın diğer şehirlerine doğru yola çıkıyor.