Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından ülkeden ayrılan sivillerin bir kısmı tren ile Polonya'nın Przemysl kentine gelmeye devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından ülkeden ayrılan sivillerin bir kısmı tren ile Polonya'nın Przemysl kentine gelmeye devam ediyor. Przemysl kentine gelenlerin bir kısmı tren değiştirerek Polonya'nın diğer şehirlerine doğru yola çıkıyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

AA - Güncel

Ukrayna, Polonya, Rusya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title