Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken, ülkeden ayrılarak Polonya'ya gelen siviller, Ukrayna sınırındaki Korczowa sınır kapısına yakın toplanma merkezlerinde geçici olarak konaklıyor. Siviller, daha sonra otobüslere binerek Polonya'nın başkenti Varşova'ya gidiyor.