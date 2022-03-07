Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor - Haberler

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

AA, Ömer Sercan Karkuş - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden ayrılarak Polonya sınırına gelen siviller, Korczowa sınır kapısına yakın toplanma merkezlerinde geçici olarak konaklıyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden ayrılarak Polonya sınırına gelen siviller, Korczowa sınır kapısına yakın toplanma merkezlerinde geçici olarak konaklıyor. Siviller, daha sonra otobüslere binerek Polonya'nın başkenti Varşova'ya gidiyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

AA / Ömer Sercan Karkuş - Güncel

Ukrayna, Polonya, Rusya, Güncel, Haberler

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