Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor (2)
AA, Ömer Sercan Karkuş - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen siviller, Ukrayna sınırındaki Korczowa sınır kapısına yakın toplanma merkezlerinde geçici olarak konaklıyor.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen siviller, Ukrayna sınırındaki Korczowa sınır kapısına yakın toplanma merkezlerinde geçici olarak konaklıyor.