Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor
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Ukraynalı siviller için spor salonunda hazırlanmış yatacak yerler Plolnya'ya gelen siviller Yardım malzemeleri Sivillere yemek dağıtılması MEDYKA - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen sivillerin bir kısmı, Medyka kentine gelmeye devam ediyor.
Ukraynalı siviller için spor salonunda hazırlanmış yatacak yerler
Plolnya'ya gelen siviller
Yardım malzemeleri
Sivillere yemek dağıtılması MEDYKA - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen sivillerin bir kısmı, Medyka kentine gelmeye devam ediyor.