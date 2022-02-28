Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor
AA - Güncel
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Tren istasyonunda bekleyen kalabalık Yerde yatan insanlar Dağıtılan kumanyayı yiyen insanlar İranlı öğrenci Murtada Zaidani'nin röportajı Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen sivillerin bir kısmı, Przemysl kentine gelmeye devam ediyor.
Tren istasyonunda bekleyen kalabalık
Yerde yatan insanlar
Dağıtılan kumanyayı yiyen insanlar
İranlı öğrenci Murtada Zaidani'nin röportajı Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen sivillerin bir kısmı, Przemysl kentine gelmeye devam ediyor.