Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor - Haberler

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

AA - Güncel
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Tren istasyonunda bekleyen kalabalık Yerde yatan insanlar Dağıtılan kumanyayı yiyen insanlar İranlı öğrenci Murtada Zaidani'nin röportajı Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen sivillerin bir kısmı, Przemysl kentine gelmeye devam ediyor.

Tren istasyonunda bekleyen kalabalık

Yerde yatan insanlar

Dağıtılan kumanyayı yiyen insanlar

İranlı öğrenci Murtada Zaidani'nin röportajı Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen sivillerin bir kısmı, Przemysl kentine gelmeye devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

AA - Güncel

Polonya, Ukrayna, Rusya, Tren, Güncel, Haberler

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