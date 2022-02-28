Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor
AA - Güncel
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Tren istasyonuna gelenlerin kayıt yaptırması Tren istasyonunda bekleyen siviller Yardım malzemelerinin taşınması Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen sivillerin bir kısmı, Przemysl kentine gelmeye devam ediyor.
Tren istasyonuna gelenlerin kayıt yaptırması
Tren istasyonunda bekleyen siviller
Yardım malzemelerinin taşınması Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen sivillerin bir kısmı, Przemysl kentine gelmeye devam ediyor.