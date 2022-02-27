Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Romanya'ya gelmeye devam ediyor

Otobüse binmek için bekleyen vatandaşlar

Çadırda bekleyen aileler

Ukrayna'dan Romanya'ya geçen Türk vatandaşı Özgür Kısır ile röportaj

Romanya'ya gelen siviller Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından ülkeden ayrıldıktan sonra Romanya'ya gelen Ukraynalı siviller, Romanya sınırındaki Siret kentindeki sınır kapısını geçmelerinin ardından görüntülendi.Siviller, gönüllü Roman vatandaşlar tarafından gıda, giyecek gibi yardımlarda bulundu.