Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Romanya'ya gelmeye devam ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Romanya'ya gelmeye devam ediyor

AA, Alex Nicodim - Güncel
 - Güncelleme:

Otobüse binmek için bekleyen vatandaşlar Çadırda bekleyen aileler Ukrayna'dan Romanya'ya geçen Türk vatandaşı Özgür Kısır ile röportaj Romanya'ya gelen siviller Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından ülkeden ayrıldıktan sonra Romanya'ya gelen Ukraynalı siviller, Romanya sınırındaki...

Otobüse binmek için bekleyen vatandaşlar

Çadırda bekleyen aileler

Ukrayna'dan Romanya'ya geçen Türk vatandaşı Özgür Kısır ile röportaj

Romanya'ya gelen siviller Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından ülkeden ayrıldıktan sonra Romanya'ya gelen Ukraynalı siviller, Romanya sınırındaki Siret kentindeki sınır kapısını geçmelerinin ardından görüntülendi.Siviller, gönüllü Roman vatandaşlar tarafından gıda, giyecek gibi yardımlarda bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Romanya'ya gelmeye devam ediyor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Romanya'ya gelmeye devam ediyor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Romanya'ya gelmeye devam ediyor

AA / Alex Nicodim - Güncel

Ukrayna, Romanya, Rusya, Türk, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title