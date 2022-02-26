Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor
AA, Ömer Sercan Karkuş - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen sivillerin bir kısmı, Przemysl kentine gelmeye devam ediyor.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen sivillerin bir kısmı, Przemysl kentine gelmeye devam ediyor. Fotoğrafta, Ukrayna sınırına 20 kilometre mesafedeki Przemysl tren istasyonuna sığınan Ukraynalı siviller görülüyor.