Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen sivillerin bir kısmı, Przemysl kentine gelmeye devam ediyor. Fotoğrafta, Ukrayna sınırına 20 kilometre mesafedeki Przemysl tren istasyonuna sığınan Ukraynalı siviller görülüyor.