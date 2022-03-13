Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

Tren istasyonunda toplanmıs siviller

Kadınların Ukrayna'ya yollamak üzere kamuflaj yapması

Ellerinde pankartlar ve Ukrayna bayrakları tutan insanlar

Protestodan detaylar

Tren istasyonundaki siviller Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen Ukraynalı siviller, Krakow kentinde bir tren istasyonunda görüntülendi. Bir grup vatandaş, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını protesto etti.