Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor
AA - Güncel
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Tren istasyonunda toplanmıs siviller Kadınların Ukrayna'ya yollamak üzere kamuflaj yapması Ellerinde pankartlar ve Ukrayna bayrakları tutan insanlar Protestodan detaylar Tren istasyonundaki siviller Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen...
Tren istasyonunda toplanmıs siviller
Kadınların Ukrayna'ya yollamak üzere kamuflaj yapması
Ellerinde pankartlar ve Ukrayna bayrakları tutan insanlar
Protestodan detaylar
Tren istasyonundaki siviller Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen Ukraynalı siviller, Krakow kentinde bir tren istasyonunda görüntülendi. Bir grup vatandaş, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını protesto etti.