Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor
AA - Güncel
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Ukraynalı sivillerden detaylar Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen Ukraynalı siviller, Krakow kentinde bir tren istasyonunda kendileri için oluşturulan geçici sığınakta görüntülendi.
Ukraynalı sivillerden detaylar Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen Ukraynalı siviller, Krakow kentinde bir tren istasyonunda kendileri için oluşturulan geçici sığınakta görüntülendi.