Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor
AA - Güncel
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Korczowa sınır kapısında bekleyen siviller Przesmyl tren istasyonunda bekleyen siviller Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen Ukraynalı siviller, Korczowa sınır kapısı ve Przesmyl tren istasyonunda beklemeye devam ediyor.
Korczowa sınır kapısında bekleyen siviller
Przesmyl tren istasyonunda bekleyen siviller Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen Ukraynalı siviller, Korczowa sınır kapısı ve Przesmyl tren istasyonunda beklemeye devam ediyor.