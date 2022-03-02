Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor - Haberler

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

AA, Ömer Sercan Karkuş - Güncel
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Medyka sınır kapısı bölgesinde bulunan sivillerin sabahın ilk ışıkları ile detay görüntüleri Çadırda kalan siviller Yaktıkları ateşle ısınmaya çalışanlar Ukraynalı siviller Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen Ukraynalı siviller, ülkenin...

Medyka sınır kapısı bölgesinde bulunan sivillerin sabahın ilk ışıkları ile detay görüntüleri

Çadırda kalan siviller

Yaktıkları ateşle ısınmaya çalışanlar

Ukraynalı siviller Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen Ukraynalı siviller, ülkenin Ukrayna sınırındaki Medyka bölgesinde bulunan sınır kapısında sabahın ilk ışıkları ile görüntülendi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

AA / Ömer Sercan Karkuş - Güncel

Polonya, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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