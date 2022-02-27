Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor - Haberler

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

AA, Ömer Sercan Karkuş - Güncel
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Otobüse binen sığınmacılar İnsani yardım yapan gönüllüler Sığınmacılardan detay görüntüler Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen Ukraynalı siviller, ülkenin Ukrayna sınırındaki Medyka bölgesindeki sınır kapısında görüntülendi.

Otobüse binen sığınmacılar

İnsani yardım yapan gönüllüler

Sığınmacılardan detay görüntüler Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen Ukraynalı siviller, ülkenin Ukrayna sınırındaki Medyka bölgesindeki sınır kapısında görüntülendi. Ukrayna'dan gelen sivillerin ihtiyaçlarını karşılamak için bölgede gıda, eşya dağıtmak ve taşıma sağlamak üzere gönüllüler hazır bulunuyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

AA / Ömer Sercan Karkuş - Güncel

Polonya, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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