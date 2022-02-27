Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken siviller Polonya'ya gelmeye devam ediyor

Otobüse binen sığınmacılar

İnsani yardım yapan gönüllüler

Sığınmacılardan detay görüntüler Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen Ukraynalı siviller, ülkenin Ukrayna sınırındaki Medyka bölgesindeki sınır kapısında görüntülendi. Ukrayna'dan gelen sivillerin ihtiyaçlarını karşılamak için bölgede gıda, eşya dağıtmak ve taşıma sağlamak üzere gönüllüler hazır bulunuyor.