Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi İngiltere'de protesto edildi

İngiltere'de yaşayan Ukraynalılar ve savaş karşıtları Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın önünde bir araya geldi. Ellerinde " Ukrayna'ya özgürlük", "Putin'i durdurun, savaşı durdurun" ve " Rusya'yı Swift'ten çıkarın" yazılı pankart taşıyan grup buradan savaşın durdurulması ve Rusya'ya yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.