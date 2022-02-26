Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi İngiltere'de protesto edildi - Haberler

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Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi İngiltere'de protesto edildi

AA, Bilal Acar - Güncel
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İngiltere'de yaşayan Ukraynalılar ve savaş karşıtları Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın önünde bir araya geldi.

İngiltere'de yaşayan Ukraynalılar ve savaş karşıtları Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın önünde bir araya geldi. Ellerinde " Ukrayna'ya özgürlük", "Putin'i durdurun, savaşı durdurun" ve " Rusya'yı Swift'ten çıkarın" yazılı pankart taşıyan grup buradan savaşın durdurulması ve Rusya'ya yaptırım uygulanması çağrısında bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi İngiltere'de protesto edildi

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi İngiltere'de protesto edildi

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi İngiltere'de protesto edildi

AA / Bilal Acar - Güncel

Ukrayna, England, Savaş, Rusya, Güncel, Haberler

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