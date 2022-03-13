Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi Tel Aviv'de protesto edildi

TEL İsrail'in başkenti Tel Aviv'de, çoğunluğunu Ukrayna asıllı İsraillilerin oluşturduğu binlerce kişi, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine tepki gösterdi.

Ukrayna bayraklarının yanı sıra bayrak renkleri olan sarı ve mavi semboller taşıyan göstericiler, Tel Aviv'deki Hükümet Kompleksi önünde toplandı.

Ukrayna milli marşını okuyan göstericiler, savaş ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı sloganlar attı, "Putin'i durdurun", "Savaşı durdurun", "Hitler eşittir Putin" ve "NATO, hava sahasını kapat" yazılı dövizler taşıdı.

İsrail polisi trafiğin yoğun olduğu bölgede güvenlik önlemi alırken, yoldan geçen araçlar da korna çalarak göstericilere destek verdi.

"Lütfen hava sahasını kapatın"

Göstericilerden Yulia Kauffman (24), AA muhabirine, savaş nedeniyle iki hafta önce Kiev'den ayrılarak İsrail'de yaşayan ailesinin yanına geldiğini söyledi.

"Kiev'de 24 Şubat'ta büyük bir bombalı saldırıyla uyandık. Korkunç bir şeydi." diyen Ukraynalı üniversite öğrencisi, erkek arkadaşının yardımıyla Polonya sınırına geçtiğini, ardından Krakov kenti üzerinden Tel Aviv'e geldiğini anlattı.

Yulia, "İnternette veya İnstagram'da hiçbir şeye bakmaya dayanamıyorum. Bu durumdan dolayı sürekli ağlıyorum. Beynim kaldırmıyor. Uzun süre neler yaşandığını anlamakta zorluk çektim. Yeni yeni kendime geliyorum ve neler olduğunu düşünebiliyorum." diye konuştu.

Uluslararası toplumun Ukrayna'ya büyük destek verdiğini ama bu desteğin yeterli olmadığını dile getiren Yulia, şunları kaydetti:

"Lütfen hava sahasını kapatın. Yaşanan tüm kötü olayların nedeni hava saldırıları. Hava sahası kapatılırsa bu iş biter. Çünkü Ukrayna ordusu sahada tüm Rus ordusunu yok edebilir. Bizim ordumuz güçlü. İnsanlarımız güçlü. Tüm insanlar birbirine yardım ediyor. Hiç böyle bir dayanışma görmedim."