Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından Polonya'ya gelen siviller - Haberler

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Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından Polonya'ya gelen siviller

AA, Ömer Sercan Karkuş - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından ülkeden ayrılan siviller Polonya'nın Ukrayna sınırındaki Medyka bölgesine geldi.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından ülkeden ayrılan siviller Polonya'nın Ukrayna sınırındaki Medyka bölgesine geldi. Medyka sınır kapısında sivillere yardım için bir araya gelen gönüllüler, sınır kapısının Ukrayna tarafında Polonya'ya geçmek için bekleyenlere kıyafet, yiyecek, içecek, bebek bezi ve kıyafetleri ile soğuktan korunmalarını sağlayacak eşyalar topladı. Gönüllüler toplanan yardımları sınırın diğer tarafına götürmek için kamyonlara yükledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından Polonya'ya gelen siviller

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından Polonya'ya gelen siviller

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından Polonya'ya gelen siviller

AA / Ömer Sercan Karkuş - Güncel

Ukrayna, Polonya, Rusya, Güncel, Haberler

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