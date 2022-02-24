Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi - Harkiv'de caddeye düşen bomba binalarda büyük hasar oluşturdu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından bazı şehirlerde bomba sesleri duyulmaya başladı. Harkiv'de sokak ortasına düşen bomba, caddede büyük çukur oluşturdu ve civardaki binalarda büyük hasara neden oldu.