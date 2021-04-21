Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri varlığı uydudan görüntülendi
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Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri varlığı uydudan görüntülendi

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri varlığı uydudan görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rus ordusunun Ukrayna'nın doğu sınırına yaptığı askeri yığınağı uydudan görüntülendi.

Rus ordusunun Ukrayna'nın doğu sınırına yaptığı askeri yığınağı uydudan görüntülendi.

Rusya, Batılı ülkelerin tüm çağrılarına rağmen Ukrayna sınırına askeri sevkiyatını sürdürüyor. Ukrayna'nın doğusundaki Donbass sınırına askeri yığınak yapmaya devam eden Rusya'nın bölgedeki varlığı uydudan görüntülendi. Çekilen fotoğrafta, çok sayıda askeri aracın bulunduğu bölgede havan topları da bulunduğu belirtildi. Kurulan çadırlar nedeniyle askerlerin uzun süre bölgede kalacağı tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz 30 Mart'ta Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, Meclis'te yaptığı konuşmada Rus ordusunun Ukrayna sınırlarına yaklaştığını ve tehlikenin kapıda olduğunu ifade etmişti. Söz konusu açıklama sonrası gözler bir kez daha Rusya ile Ukrayna arasında çatışmaların devam ettiği Donbass'a çevrilmişti. Rusya'nın sınırına yaptığı askeri yığınağa birçok ülkeden tepki yağarken, Rus yetkililer askeri varlığın "savaş hazırlığı olmadığını", yalnızca tatbikattan ibaret olduğunu savunmuştu.

Zelenskiy, Putin'i Donbass'a çağırmıştı

Tansiyonun yüksek olduğu Moskova-Kiev hattında yaşanan son gelişmede dün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslenerek, "Ukrayna ve Rusya ortak geçmişleri aynı olmasına rağmen geleceğe farklı bakıyorlar. Sayın Putin, Ukrayna'ya ait olan ve savaşın sürdüğü Donbass'ın herhangi bir noktasında buluşmaya çağırıyorum. Yaşasın Ukrayna" ifadelerini kullanmıştı. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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