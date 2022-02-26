Rusya'nın Ukrayna saldırısı Budapeşte'de protesto edildi

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yüzlerce kişi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etti.

Budapeşte'deki Rusya Büyükelçiliği önünde toplanan ve Ukrayna bayrakları taşıyan yüzlerce kişi, Rusya'nın saldırısına tepki gösterdi.

"Putin elini Ukrayna'dan çek", "Putin'i ve savaşı durdur" ve "Ukrayna'yı destekle" pankartları taşıyan göstericiler, Ukrayna'ya yapılan saldırılar ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aleyhinde slogan attı.