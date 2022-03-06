Rusya'nın Ukrayna saldırıları

Rus uçağının düşürülma anına ait detaylar

Bölgedeki enkaz söndürme çalışmalarından detaylar Rusya'nın saldırılarına devam ettiği Ukrayna'da Acil Durumlar Servisi, Chernihiv kentinde bir Rus uçağının düşürüldüğünü, ayrıca bölgede 3 adet FAB-500 tipi uçak bombası bulunduğunu bildirdi.