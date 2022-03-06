Rusya'nın Ukrayna saldırıları
AA - Güncel
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Rus uçağının düşürülma anına ait detaylar Bölgedeki enkaz söndürme çalışmalarından detaylar Rusya'nın saldırılarına devam ettiği Ukrayna'da Acil Durumlar Servisi, Chernihiv kentinde bir Rus uçağının düşürüldüğünü, ayrıca bölgede 3 adet FAB-500 tipi uçak bombası bulunduğunu bildirdi.
Rus uçağının düşürülma anına ait detaylar
Bölgedeki enkaz söndürme çalışmalarından detaylar Rusya'nın saldırılarına devam ettiği Ukrayna'da Acil Durumlar Servisi, Chernihiv kentinde bir Rus uçağının düşürüldüğünü, ayrıca bölgede 3 adet FAB-500 tipi uçak bombası bulunduğunu bildirdi.