Rusya'nın Ukrayna'nın Nikolaev ve Mariupol kentlerine saldırıları aralıksız devam ediyor - Haberler

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Rusya'nın Ukrayna'nın Nikolaev ve Mariupol kentlerine saldırıları aralıksız devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Erhan Altıparmak - Güncel
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- Rusya'nın Ukrayna'nın Nikolaev ve Mariupol kentlerine saldırıları aralıksız devam ediyor Rusya, işgal ettiği Ukrayna'nın Nikolaev ve Mariupol kentlerine düzenlediği saldırılara gece boyunca aralıksız devam etti.

- Rusya'nın Ukrayna'nın Nikolaev ve Mariupol kentlerine saldırıları aralıksız devam ediyor

KİEV - Rusya, işgal ettiği Ukrayna'nın Nikolaev ve Mariupol kentlerine düzenlediği saldırılara gece boyunca aralıksız devam etti. İki kentte de gece boyunca gökyüzü, Rusya tarafından atılan bombalarla aydınlandı.

Rusya'nın, Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarının 16. gününde ülkenin bazı kentleri yeniden Rus ordusunun hedefi oldu. Rusların en çok saldırı düzenlediği Nikolaev ve Mariupol kentleri, Rus ordusu tarafından hem uçaklarla hem de roketlerle bombalandı. Mariupol kentinde gündüz yapılan saldırılar gece de aralıksız devam etti. Mariupol'de bazı sivil yerleşim alanlarına roketlerin isabet ettiği öğrenildi. Kentin bazı noktalarında ise Rus ve Ukrayna askerleri arasında çıkan meskun mahal çatışmalar devam ederken, Ukrayna askerleri ise roketlerle harabeye dönen binaları kendilerine mevzi edinip Rus askerlerine karşı hafif silahlar ile direnmeyi sürdürüyor.

Ukrayna'nın saldırı altında bulunan bir başka kenti olan Nikolaev'de ise gece boyunca Rus ordusunun saldırıları devam etti. Rusya tarafından atılan roketlerin bazı yerleşim alanlarına isabet ettiği görülürken, bazı binalara da roketlerin isabet ettiği öğrenildi. Nikolaev'de bir toplu konuta düşen roket nedeniyle bir apartmanda ise yangın çıktığı öğrenilirken, bu binalarda sivillerin olup olmadığı yönünde henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Rus ordusunun hem Mariupol hem de Nikolaev'de saldırıları hala devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'nın Nikolaev ve Mariupol kentlerine saldırıları aralıksız devam ediyor

Rusya'nın Ukrayna'nın Nikolaev ve Mariupol kentlerine saldırıları aralıksız devam ediyor

Rusya'nın Ukrayna'nın Nikolaev ve Mariupol kentlerine saldırıları aralıksız devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak - Güncel

Mariupol, Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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