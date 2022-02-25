Rusya'nın Ukrayna'daki saldırısında Iraklı bir öğrencinin öldüğü iddiası - Haberler
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Rusya'nın Ukrayna'daki saldırısında Iraklı bir öğrencinin öldüğü iddiası

AA, Bekir Aydoğan - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'daki saldırısında Iraklı bir öğrencinin öldüğü iddiası

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırısında, eğitim amacıyla bu ülkede bulunan Iraklı bir kişinin hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırısında, eğitim amacıyla bu ülkede bulunan Iraklı bir kişinin hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Hayatını kaybettiği iddia edilen Iraklı öğrencinin arkadaşı Neçirvan Muhammed, Erbil merkezli Rudaw kanalına konuştu.

Muhammed, arkadaşının nerede öldüğünü tam olarak bilmediğini ancak Kiev'de öldüğünü sandığını belirterek, şunları söyledi:

"Kerküklü ve Ukrayna'da okuyor. Rus bombardımanlarında hayatını kaybetti."

Konuya ilişkin resmi makamlardan ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

AA / Bekir Aydoğan - Güncel

Ukrayna, Rudaw, Erbil, Rusya, Güncel, Haberler

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