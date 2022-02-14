Rusya'nın Ukrayna'daki Büyükelçiliği önüne "Kırım Ukrayna'dır" pankartları asıldı - Haberler
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Rusya'nın Ukrayna'daki Büyükelçiliği önüne "Kırım Ukrayna'dır" pankartları asıldı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Rusya'nın Ukrayna'daki Büyükelçiliği önüne

Rusya'nın Ukrayna Büyükelçiliği önündeki reklam panolarına, "Kırım Ukrayna'dır" afişleri asıldı.

Rusya'nın Ukrayna Büyükelçiliği önündeki reklam panolarına, "Kırım Ukrayna'dır" afişleri asıldı.

Rusya ile gerilimin devam ettiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Rusya Büyükelçiliğinin bulunduğu Povitroflotskiy Caddesi'ndeki reklam panolarına, Kırım'ın Ukrayna'ya ait olduğuna dair ifadeler içeren afişler asıldı. Kapıları ve camları kilitli halde bulunan büyükelçilik binasının karşısındaki bir panoya da "Kırım Ukrayna'dır" sloganı yazılı bir afiş yerleştirildi. - KİEV

İhlas Haber Ajansı - Politika

Ukrayna, Kırım, Rusya, Kiev, Politika, Haberler

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