Rusya'nın Ukrayna Büyükelçiliği'nde dumanlar yükseldi - Haberler
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Rusya'nın Ukrayna Büyükelçiliği'nde dumanlar yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Rusya'nın Ukrayna Büyükelçiliği'nde dumanlar yükseldi

Kiev'de bulunan Rusya'nın Ukrayna Büyükelçiliği'nde dumanlar yükseldi.

Kiev'de bulunan Rusya'nın Ukrayna Büyükelçiliği'nde dumanlar yükseldi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Rusya Büyükelçiliği'nde dumanlar yükseldi. Büyükelçilik önüne gelen basın mensupları, jandarmanın bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldığını da kaydetti. Büyükelçilik binasından çıkan dumanların daha sonra kaybolduğu gözlendi. Konuya ilişkin büyükelçilik binasında evrak yakıldığı veya içerde muhtemel bir yangın çıkmış olması ihtimali üzerinde duruluyor. - KİEV

İhlas Haber Ajansı - Politika

Büyükelçilik, Ukrayna, Rusya, Kiev, Politika, Haberler

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