Rusya'nın uçuşları kısıtlama kararı turizmcilerde hayal kırıklığı yarattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rusya'nın uçuşları kısıtlama kararı turizmcilerde hayal kırıklığı yarattı

Demirören Haber Ajansı / Hande NAYMAN - Haberler | Güncel
Rusya'nın uçuşları kısıtlama kararı turizmcilerde hayal kırıklığı yarattı

RUSYA'nın Türkiye'ye uçuşları kısıtlama kararını değerlendiren Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, "Rus pazarı bizim neredeyse ülke turizmimizin yüzde 50'sini oluşturuyor.

Taliban'dan açıklama: Türkiye'de başlayacak barış görüşmelerine katılmayacağız
Taliban'dan açıklama: Türkiye'de başlayacak barış görüşmelerine katılmayacağız
Rusya, Türkiye'ye uçuşları siyasi nedenlerle mi durdurdu? Kremlin'den açıklama var
Rusya, Türkiye'ye uçuşları siyasi nedenlerle mi durdurdu? Kremlin'den açıklama var

RUSYA'nın Türkiye'ye uçuşları kısıtlama kararını değerlendiren Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, "Rus pazarı bizim neredeyse ülke turizmimizin yüzde 50'sini oluşturuyor. Rus uçuşlarının 1 Haziran'a kadar kapanması demek, sezonun 1 Haziran'da başlaması demektir. Bu durum Türk turizmi için bir entübe olur" dedi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin Türkiye'yle havayolu iletişimini 15 Nisan'dan 1 Haziran'a kadar sınırlandırılmasına karar verdiğini duyurdu.  ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, kararla ilgili olarak  "Bu haberi aldıktan sonra turizmciler olarak hayal kırıklığına uğradık. Çünkü Rus pazarı Türkiye için çok önemli. Rus pazarı, neredeyse ülke turizmimizin yüzde 50'sini oluşturuyor. Rus uçuşlarının 1 Haziran'a kadar kapanması demek, sezonun 1 Haziran'da başlaması demektir. Bu durum Türk turizmi için bir entübe olur. Dilerim alınacak yeni kararlarla bu turizm 1 Haziran'dan daha önce açılır" dedi.

'7 MİLYON TURİST DEMEK'Rusya'dan gelen turist sayısının 2019 yılında 7 milyon olduğunu ifade eden Demir, "Neredeyse Antalya'daki otellerin yüzde 80'inin dolması demektir. Rus pazarı, Alman pazarının bile önünde bir pazardır. Bu pazarın 1 Haziran'a kadar yok olması demek, gerçekten üzücü. 2021 yılı turizminin geçen yıldan daha olacağını düşünmüştük ama irademiz dışında alınan bu kararlar, Türk turizmini hayal kırıklığına uğratmış durumda" dedi. Ümitlerini kaybetmediklerini de söyleyen Demir, "Ben ramazan ayında alınan tedbirlerle birlikte sayıların düşeceğini ve sezonun geçen yılın daha da üstünde değerlerle açılacağını ümit ediyorum. Turizm sektöründe çalışan kişilerin aşılanması da müşterilere güven verecektir. Aşının bir an önce uygulanmasını bekliyoruz" dedi.Çeşme'de bir marinanın genel müdürü Can Akaltan da  "Rus turistlerin ülkemize ilgisi her geçen gün ilgisi artıyordu. Bu durum yat turizmine de yansıdı. Geçen yıl bir önceki yıla göre ülkemize gelen Rus tekne sayısında yüzde 30'luk artış olmuştu. Özellikle lüks yat turizminde Rusların ülkemize büyük bir ilgisi var. Bu sene uçuşların kısıtlanması bunu etkileyecektir. Yine de önümüzdeki günlerde vaka sayıları azaldığında bu kısıtlamanın kaldırılacağına inanıyorum" diye konuştu.Çeşme'de bir butik otelin işletmesini yapan Mutlu Duman ise, "Uçuş sınırlamasından turizm olumsuz etkilenecek. Özellikle Antalya ve Bodrum için oldukça kötü bir durum olacak. Bizim otelimize bireysel olarak Rusya'dan gelen turistler vardı ve bunlar iptal oldu. Kötü bir süreç yaşıyoruz. Turizmciler için olumsuz bir durum. Umarız ki bir an evvel normale döneriz" dedi.

Rusya'nın uçuşları kısıtlama kararı turizmcilerde hayal kırıklığı yarattı
Rusya'nın uçuşları kısıtlama kararı turizmcilerde hayal kırıklığı yarattı
Rusya'nın uçuşları kısıtlama kararı turizmcilerde hayal kırıklığı yarattı
Rusya'nın uçuşları kısıtlama kararı turizmcilerde hayal kırıklığı yarattı
Rusya'nın uçuşları kısıtlama kararı turizmcilerde hayal kırıklığı yarattı
Rusya'nın uçuşları kısıtlama kararı turizmcilerde hayal kırıklığı yarattı
Rusya'nın uçuşları kısıtlama kararı turizmcilerde hayal kırıklığı yarattı
Rusya'nın uçuşları kısıtlama kararı turizmcilerde hayal kırıklığı yarattı
Rusya'nın uçuşları kısıtlama kararı turizmcilerde hayal kırıklığı yarattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hande NAYMAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Türker Ertürk Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mehtap Ar Burak Deniz Ajda Pekkan Demet Özdemir
Spor Diego Arda Turan Fatih Terim Yılmaz Vural Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Rusya'nın uçuşları kısıtlama kararı turizmcilerde hayal kırıklığı yarattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 14:08:18. #1.15#
title