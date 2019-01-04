Rusya'nın Türkiye'den Domates İthalatına İlişkin Tasarısı

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Rusya Tarım Bakanlığının Türkiye'den ithal edilen domateste kotanın 100 bin tona çıkarılmasına yönelik karar tasarısına ilişkin, "Beklentimiz, Rusya'nın domates alımına uyguladığı sınırlamayı tamamen kaldırmasıdır" ifadesini kullandı.

Matlı, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın Türkiye'den alacağı domates miktarını 50 bin tondan 100 bin tona çıkaracak olmasının ihracatçı ve üreticiler için önemli olduğunu vurguladı.

Bursa'nın domates üretimi ve ihracatında önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çeken Matlı, "Bursa'da, 1,5 milyon ton domates üretimi gerçekleştiriliyor. Türkiye'deki salçalık domates üretiminin yüzde 27'si Bursa tarafından karşılanıyor." açıklamasında bulundu.

Matlı, Rusya'nın Türkiye'den alacağı domates miktarını 2 katına çıkaracak olmasının tarımsal ihracata ciddi katkı sağlayacağını aktararak, şunları kaydetti:

"2015 yılında Türkiye'nin domates ihracatı, 365 milyon 275 bin dolar. Sadece Rusya'ya yapılan ihracatın bu rakam içinde yüzde 93'lük bir paya sahip olduğu dikkate alındığında, iki ülke arasındaki ticaretin önemi açıkça görülüyor. Türkiye'nin sürdürülebilir tarım yapabilmesi için alternatif pazarlar oluşturması gerekiyor. Bu konuda öncelik, Avrupa Birliği ülkeleri olmalı. Rusya ve Türkiye arasında gerek siyasi, gerek ticari konularda her geçen gün ciddi mesafe kat ediliyor. Bunları oldukça memnuniyetle karşılıyoruz. Beklentimiz, Rusya'nın domates alımına uyguladığı sınırlamayı tamamen kaldırmasıdır."

Rusya, Kasım 2015'te Türkiye'den domates ithalatını durdurmasının ardından geçen yıl kasım ayında 50 bin ton kotayla domates ithalatına başlamıştı. Rusya Tarım Bakanlığı Aralık 2018'de, kotanın 100 bin tona çıkarılmasına yönelik karar tasarısı hazırlamıştı.

Kaynak: AA