Rusya'nın Türkiye'den domates alım kotasını artırması ihracatçıları sevindirdi

26.02.2020 11:42 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:42

Domateste en büyük pazarlardan Rusya'nın, Türkiye'den ithalat kotasını 150 bin tondan 200 bin tona çıkarması memnuniyetle karşılandı.

Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Sektör Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, yazılı açıklamasında, Rusya Federasyonu tarafından domates kotasının 50 bin ton daha artırılmasının önemli olduğunu belirtti.

Söz konusu durumun üreticiyi ve ihracatçıyı sevindirdiğine dikkati çeken Gürdoğan, şunları kaydetti:

"Ülkemizin domates ihracatında en önde gelen pazarı olan Rusya Federasyonu'na düzenli şekilde ihracatımızın sürdürülecek olması hem üreticilerimiz nezdinde hem de ihracat camiamızda büyük sevinçle karşılanmıştır. Kotanın artırılması için etkin girişimlerde bulunan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Ticaret Bakanımız ile Tarım ve Orman Bakanımız ve bakanlıklarımız mensuplarına ihracatçılarımız adına şükranlarımızı arz ediyoruz."

"Türk domatesi en çok tercih edilen ürün olmaktadır"

Gürdoğan, Türk domatesinin, Rus tüketiciler tarafından en çok tercih edilen ürün olduğunu aktararak, "Türk domatesi lojistik yönünden var olan üstünlüklerimizden dolayı, en taze ve en üst kalitede 1 gün gibi kısa sürede Rusya pazarına sunulmakta ve üst kalite ve uygun fiyat avantajından dolayı da Türk domatesi pazarda Rus tüketiciler tarafından en çok tercih edilen ürün olmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Önümüzdeki dönemde ihracattan beklentilerinin yüksek olduğuna işaret eden Gürdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Temennimiz önümüzdeki dönemde kota kısıtlamalarının tamamen kaldırılarak ülkemizin en büyük dış ticaret partneri olan Rusya Federasyonu'na serbest ticaret koşulları içinde ve hiçbir kısıtlama olmaksızın ihracat yapılabilmesidir. Bu imkanın da ülkemiz makamlarının etkin diplomatik girişimleri ile sağlanacağına ihracatçılar olarak canı gönülden inanmaktayız."

Kaynak: AA