Rusya'nın Türk domatesi ve biberine güveni tam
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Rusya'nın Türk domatesi ve biberine güveni tam

Rusya'nın Türk domatesi ve biberine güveni tam
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Antalya ve İzmir'den Rusya'ya taze domates ve biber ihracatında domates kahverengi meyve buruşukluk virüsü, domates lekeli solgunluk virüsü ve pepino mozaik virüsünde yüzde 100 analiz zorunluluğu kaldırıldı.

Sektör, Rusya'ya domates ihracatındaki kotanın da kaldırılmasını istiyor.

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı (Rosselhoznadzor), Aralık 2020'de Antalya ve İzmir'den Rusya'ya domates ile biber ihracatında domates kahverengi meyve buruşukluk virüsü, domates lekeli solgunluk virüsü ve pepino mozaik virüsü ile ilgili yüzde 100 analiz zorunluluğu getirmişti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Türk ihracatçılarıyla ilgili verdiği garanti sonrasında yüzde 100 analiz zorunluluğunun kaldırıldığı bilgisini veren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, İzmir ve Antalya'dan Rusya'ya domates ve biber ihracatının 2020 yılında 36 milyon dolarlık hacme ulaştığını, bu kararın ihracatçıların rekabetçiliğini artıracağını vurguladı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak, "Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz" isimli projeyi bu yıl hayata geçirdiklerini hatırlatan Uçak, "Taze domates ve biberin içinde bulunduğu pek çok üründe üretim alanlarından numuneler alarak analizler yapıyoruz. Pestisit ve kalıntılarla ilgili yol haritamızı belirliyoruz, tedbirlerimizi alıyoruz. Başka bir ifadeyle kendi ev ödevimizi yapıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımıza Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli nezdinde Türk ihracatçısına duyduğu güven nedeniyle teşekkür ediyoruz. İzmir ve Antalya domates ve biber üretimin merkezi konumunda. Türkiye'den 2020 yılında Rusya'ya 62 milyon doları taze domates ve 23 milyon doları biber olmak üzere 85 milyon dolarlık ihracat yaptık. Bu ihracattan İzmir ve Antalya yüzde 42 pay aldı ve ülkemize 36 milyon dolar döviz kazandırdı. Aslında, İzmir ve Antalya'da üretilen ancak ihracatı başka illerimizdeki firmalarca yapılan ihracatlarda dikkate alındığında Rusya'ya yapılan domates ve biber ihracatmızın yarıdan fazlası Antalya ve İzmir'den yapılıyor. Bu kararla İzmir ve Antalya'dan Rusya'ya domates ve biber ihracatında 50 milyon doları aşacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

Rusya'ya domates ihracatındaki kotanın kaldırılmasını bekliyoruz

Yasağın kalkmasında son dönemde ihraç edilen ürünlerimizde herhangi bir virüse rastlanmamasının da etkili olduğuna temas eden Uçak sözlerini şöyle tamamladı: "Söz konusu yasak hem üreticilerimiz adına bir tedirginlik yaratmıştı hem de ihracatçılarımıza ilave analiz masrafı çıkmıştı. Bu yasağın tamamen kalkmasıyla birlikte bu illerdeki üreticilerimizin de rahat bir nefes aldığını söyleyebiliriz. Dilerim bu gelişme domates ihracatımızda Rusya tarafından uygulanmakta olan kotaya da yansır ve en yakın zamanda şu anda 300 bin ton olan domates kotası da tamamen kalkar."

İzmir 14, Antalya 12 milyon dolarlık domates ihraç etti

Türkiye, 2020 yılında Rusya'ya 62 milyon 188 bin dolarlık domates ihraç ederken bu ihracattan İzmir 14 milyon dolarlık, Antalya ise; 12 milyon dolarlık pay aldı. Türkiye'den Rusya'ya domates ihracatında İzmir iller sıralamasında Hatay'dan sonra ikinci olurken, Antalya üçüncü sıranın sahibi oldu.

2020 yılında Türkiye, Rusya Federasyonu'na 23,6 milyon dolarlık biber ihraç ederken Antalya 9 milyon dolarlık ihracatla açık ara Türkiye birincisi oldu. İzmir'den Rusya'ya ihraç edilen biber ihracatı 337 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Bültenler

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