Rusya'nın Trabzon Başkonsolosluğu önünde doğalgaz sızıntısı paniği
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Rusya'nın Trabzon Başkonsolosluğu önünde doğalgaz sızıntısı paniği

Rusya'nın Trabzon Başkonsolosluğu önünde doğalgaz sızıntısı paniği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rusya Federasyonu Trabzon Başkonsolosluğu önünde yapılan altyapı çalışmaları kapsamında iş makinesinin doğalgaz borusunu kesmesiyle oluşan sızıntı sonrası panik yaşandı.

Rusya Federasyonu Trabzon Başkonsolosluğu önünde yapılan altyapı çalışmaları kapsamında iş makinesinin doğalgaz borusunu kesmesiyle oluşan sızıntı sonrası panik yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde başlatılan altyapı çalışmalarına kapsamında Rusya Federasyonu Trabzon Başkonsolosluğu önünde kazı işlemi gerçekleştirildi. Akşam saatlerinde kent merkezinde yapılan altyapı çalışmaları kapsamında iş makinesi doğalgaz borusunu kesti. Doğalgaz borusunun kesildiğini fark eden ekipler durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine polis ve doğalgaz firması ekipleri sevk edilirken, sızıntı sesini duyan vatandaşlar panik yaşadı. Olay yerine gelen ekipler doğalgaz sızıntısının yaşandığı sokağa giriş ve çıkışlar kapatırken, doğalgaz firmasi ekipleri gaz akışını keserek paniğe yol açan kaçağı kontrol altına aldı. Borunun onarılması amacıyla çalışma başlatıldı. - TRABZON

Rusya'nın Trabzon Başkonsolosluğu önünde doğalgaz sızıntısı paniği
Rusya'nın Trabzon Başkonsolosluğu önünde doğalgaz sızıntısı paniği
Rusya'nın Trabzon Başkonsolosluğu önünde doğalgaz sızıntısı paniği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kötü kokulardan şüphelenen ev sahibi, kiracısını doğal gaz borusuna asılı halde buldu! Evi uyuşturucu serasına çevirdiği ortaya çıktı
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