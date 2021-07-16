Rusya'nın Tomsk bölgesinde radardan kaybolan uçağın sert iniş yaptığı bildirildi

Rusya'nın Tomsk bölgesinde, radardan kaybolan AN-28 tipi yolcu uçağının ormanlık araziye iniş yaptığı ve uçakta bulunan hiç kimsenin hayatını kaybetmediği bildirildi.