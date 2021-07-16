Rusya'nın Tomsk bölgesinde radardan kaybolan uçağın sert iniş yaptığı bildirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rusya'nın Tomsk bölgesinde radardan kaybolan uçağın sert iniş yaptığı bildirildi

Rusya'nın Tomsk bölgesinde radardan kaybolan uçağın sert iniş yaptığı bildirildi
Anadolu Ajansı / Ali Cura - Haberler | Güncel

Rusya'nın Tomsk bölgesinde, radardan kaybolan AN-28 tipi yolcu uçağının ormanlık araziye iniş yaptığı ve uçakta bulunan hiç kimsenin hayatını kaybetmediği bildirildi.

Rusya'nın Tomsk bölgesinde, radardan kaybolan AN-28 tipi yolcu uçağının ormanlık araziye iniş yaptığı ve uçakta bulunan hiç kimsenin hayatını kaybetmediği bildirildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yetkilileri yaptığı açıklamada, Kedroviy şehrinden Tomsk'a uçarken, Bakçarskiy bölgesinde radardan kaybolan AN-28 tipi yolcu uçağının bölgeye sert iniş yaptığını belirtti.

Uçakta 2'si çocuk 15 yolcu ve 4 kişilik mürettebat bulunduğunu kaydeden yetkililer, büyük hasar alan uçaktaki hiç kimsenin hayatını kaybetmediğini ifade etti.

Yolcuların olay yerinden götürülmesi için bölgeye helikopterler sevk edildiği bildirildi.

Kazanın, uçağın motorundaki arızadan kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken Rusya Soruşturma Komitesi kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

Rusya'nın Tomsk bölgesinde radardan kaybolan yolcu uçağının sert iniş yaptığı ve içindeki 17 kişinin sağ olduğu bildirildi.
Rusya'nın Tomsk bölgesinde radardan kaybolan yolcu uçağının sert iniş yaptığı ve içindeki 17 kişinin sağ olduğu bildirildi.
Rusya'nın Tomsk bölgesinde 17 kişiyi taşıyan AN-28 tipi yolcu uçağı radardan kayboldu
Rusya'nın Tomsk bölgesinde 17 kişiyi taşıyan AN-28 tipi yolcu uçağı radardan kayboldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Varank Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Düm Tek Tek Hande Erçel Hakan Sabancı Aslıhan Karalar
Spor Metin Oktay Burak Elmas Alper Yılmaz Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Rusya'nın Tomsk bölgesinde radardan kaybolan uçağın sert iniş yaptığı bildirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 16:20:11. #1.15#

title