Rusya'nın Tokyo Olimpiyatları'ndan men edilmesi en çok hangi ülkeye yarayacak?
Dünya Dopingle Mücadele Ajansı pazartesi günü Rusya'yı doping testlerinde usülsüzlük yaptığı gerekçesiyle 4 yıl boyunca tüm spor etkinliklerine katılmasını yasakladı
10.12.2019 08:16 | Son Güncelleme: 10.12.2019 08:16
Rusya'nın doping skandalı nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılamayacak olması en fazla Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Japonya'nın işine yarayacak.
Araştırma şirketi Gacenote'a göre bu üç ülke Rusya'nın almasının tahmin edildiği 10 altın madalyayı paylaşan ülkeler olacak. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com