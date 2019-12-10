Rusya'nın Tokyo Olimpiyatları'ndan men edilmesi en çok hangi ülkeye yarayacak?
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Rusya'nın Tokyo Olimpiyatları'ndan men edilmesi en çok hangi ülkeye yarayacak?

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı pazartesi günü Rusya'yı doping testlerinde usülsüzlük yaptığı gerekçesiyle 4 yıl boyunca tüm spor etkinliklerine katılmasını yasakladı

10.12.2019 08:16 | Son Güncelleme: 10.12.2019 08:16
Rusya'nın Tokyo Olimpiyatları'ndan men edilmesi en çok hangi ülkeye yarayacak?

'nın doping skandalı nedeniyle 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılamayacak olması en fazla Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve 'nın işine yarayacak.


Araştırma şirketi Gacenote'a göre bu üç ülke Rusya'nın almasının tahmin edildiği 10 altın madalyayı paylaşan ülkeler olacak. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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