Rusya'nın Ticaret Fazlası 5 Ayda 56,6 Milyar Dolara Yükseldi

Rusya'nın dış ticaret fazlası, bu yılın ilk 5 ayında 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 35,4 artarak 56,6 milyar dolara yükseldi.



Rusya Federal Gümrük Servisi'nden yapılan açıklamada, ülkenin ihracatının bu yılın ilk 5 ayında geçen yıla kıyasla yüzde 30,1 artarak 138,5 milyar dolara yükseldiği belirtildi.



Rusya'nın ithalatının aynı dönemde yüzde 26,6 artarak 81,9 milyar dolara çıktığı bildirilen açıklamada, ülkenin dış ticaret fazlasının yüzde 35,4 artarak 56,6 milyar dolara ulaştığı kaydedildi.



Açıklamada, Rusya'nın dış ticaret hacminin de bu yılın ocak-mayıs döneminde geçen yılın ilk 5 ayına göre yüzde 28,8 artarak 220,4 milyar dolara çıktığı belirtildi.



Rus ekonomisi, bu yıl mayısta mevsimsel etkilerden arındırılmış öncü verilere göre bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 büyüme gösterdi.