Rusya'nın tarım ihracatı 7 ayda yüzde 16 arttı
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Rusya'nın tarım ihracatı 7 ayda yüzde 16 arttı

Rusya'nın tarım ihracatı 7 ayda yüzde 16 arttı
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Ekonomi

Rusya'nın tarım ürünleri ihracatı, yılın 7 ayında geçen yılın aynı döneminde kıyasla yüzde 16 artarak 16,8 milyar dolara çıktı.

Rusya'nın tarım ürünleri ihracatı, yılın 7 ayında geçen yılın aynı döneminde kıyasla yüzde 16 artarak 16,8 milyar dolara çıktı.

Rusya Tarım Bakanlığı, 2021 yılı 1 Ocak-1 Ağustos dönemine ilişkin tarım sektörü ihracat verilerini açıkladı.

Ülkenin buğday ihracatının 7 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 4,7 milyar dolara, süt ve yağ ürünleri ihracatının ise yüzde 39 artarak 3,8 milyara dolara çıktığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Et ürünleri ihracatı yüzde 25 artarak 773 milyon dolara, deniz ürünleri ihracatı yüzde 6 artarak 2,9 milyar dolara ve işlenmiş gıda ürünleri ihracatı yüzde 5 artarak 2,2 milyar dolara çıktı. Rusya'nın tüm tarım ürünlerinde ihracatı, söz konusu dönemde yüzde 16 artarak 16,8 milyar dolara yükseldi." denildi.

Rusya'nın tarım ihracatında Avrupa Birliği'nin ve Çin'in yüzde 12,4'lük paylara sahip olduğu kaydedilen açıklamada, Türkiye'nin payının ise yüzde 11,9 olduğu belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'ye tarım ürünleri ihracatının söz konusu dönemde bir önceki yıla kıyasla yüzde 17 artarak 2 milyar dolara çıktığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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