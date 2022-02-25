Rusya'nın tankı Türk vatandaşının tırına çarptı, şoför korku dolu anları anlattı Açıklaması - Haberler
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Rusya'nın tankı Türk vatandaşının tırına çarptı, şoför korku dolu anları anlattı Açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Rusya'ya ait askeri tanklar Ukrayna'ya giriş yaptığı esnada önce Ukrayna'nın zırhlı aracına, ardından da Türk vatandaşının kullandığı tıra çarptı.

Rusya'ya ait askeri tanklar Ukrayna'ya giriş yaptığı esnada önce Ukrayna'nın zırhlı aracına, ardından da Türk vatandaşının kullandığı tıra çarptı. Korku dolu anlar yaşayan Türk vatandaşı o anları anlatarak, "Bomba sesleriyle uyandık" dedi.

Hatay'da yaşayan tır şoförü Yusuf Altinöz, ihracat yükünü Ukrayna'ya getirdiği esnada korku dolu anlar yaşadı. Ukrayna Gümrük Kapısı'nın önünde tır aracında uyuduğu esnada bomba sesleriyle uyanan tır şoförü Altinöz, ardından Rusya'ya ait askeri tankın, önce Ukrayna'nın zırhlı aracına ardından da kendi tır aracına çarpmasıyla neye uğradığını şaşırdı.

"BOMBA SESLERİNE UYANDIK"

Tır şoförü Altinöz o anları İHA'ya anlatarak, "İhracat yükümüzü teslim etmek için Ukrayna'ya geçiş yaptık. Gümrüğün önünde uyumak için beklediğimiz anda sabaha karşı bomba seslerine uyandık. Rusya'nın tankları Ukrayna'ya giriş yaptığı esnada, arkamızda duran Ukrayna tankına çarpıp yoldan çıkarttı. O esnada Rusya'nın tankı bizim tır aracına da vurdu. Çok şükür bizde bir şey yok. Buradan tahliye edilmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

(Şener Urfa/İHA)

Rusya'nın tankı Türk vatandaşının tırına çarptı, şoför korku dolu anları anlattı Açıklaması

Rusya'nın tankı Türk vatandaşının tırına çarptı, şoför korku dolu anları anlattı Açıklaması

Rusya'nın tankı Türk vatandaşının tırına çarptı, şoför korku dolu anları anlattı Açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Ukrayna, Bomba, Rusya, Türk, Güncel, Haberler

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